"DİĞER ANNELERİ ÜZDÜN"

Birçok hemcinsi Helen ünlü oyuncunun, doğumdan sekiz hafta sonra bu kadar forma girmesine mutlu olduklarını belirtirken bazıları da onun bu paylaşımla diğer kadınları üzdüğünü ileri sürdü. Çok sayıda takipçisi, Helen Flanagan'ı, kendisi kadar kısa sürede doğum kilolarından kurtulamayan diğer kadınları üzmekle eleştirdi.