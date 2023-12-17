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        Haberler Gündem 3. Sayfa Helezon makinesi altında kaldı

        Fabrikada feci olay: Helezon makinesi altında kaldı

        Şanlıurfa'da bir fabrikada meydana gelen feci olayda, devrilmesini engellemek için tutmaya çalıştığı helezon makinesinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Helezon makinesinin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:00
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        Helezon makinesi altında kaldı
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        Şanlıurfa'da, bir fabrikada üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti. Helezon makinesinin Mustafa Y.'nin üzerine düşme anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Viranşehir ilçesi Kırsal Emiroğlu Mahallesi'ndeki bir fabrikada, buğday ve mısır gibi ürünlerin araçlara yüklenmesi için kullanılan helezon makinesinin devrileceğini fark eden Mustafa Y. (42) makineyi tutmaya çalıştı.

        Traktör yardımıyla düzeltilmek istenen makine bu sırada Mustafa Y.'nin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Mustafa Y.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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