Helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın kabri başında anıldı

AA

Şırnak'a bağlı Uludere ilçesinin Şenoba mahallesinden, Şırnak'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesiyle şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın için Cebeci Askeri Şehitliği'nde anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, şehit Aydın'ın eşi Nuray Aydın, oğulları Berkay ve Tuna Aydın, kuzeni AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından söz alan Beyazıt, Şehit Aydın'ın iyi bir evlat, iyi bir eş, iyi bir baba ve iyi bir asker olduğunu belirterek, arkadaşlarının da kendisini "yiğit komutan" olarak bildiğini söyledi. Aydın'ın terörle mücadelede başarılı bir komutan olduğunu ve "girilmez denen Kato'ya" girdiğini ifade eden Beyazıt, "Onun kahraman duruşunu evlatları temsil edecek." dedi.

Daha sonra Çanakale'den getirilen toprak, şehidin mezarına serpildi.