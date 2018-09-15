Hellas Verona - Carpi maçı öncesi rakamlar

Hellas Verona ve Carpi, 16 Eylül 2018 Pazar günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Hellas Verona son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Carpi son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 613 kodlu maçı oynayanlar; Hellas Verona galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Carpi galibiyet oranı 3.75. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Hellas Verona son haftadaki Cesena müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Carpi ise Novara maçında 2-0 kazandı.

Hellas Verona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hellas Verona, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Carpi, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Carpi 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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