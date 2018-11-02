Hellas Verona - Cremonese karşılaşma önü

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Hellas Verona, 02 Kasım 2018 Cuma günü Cremonese takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. 17 puanlı Hellas Verona 3. sırada bulunuyor, Cremonese 11 puana sahip ve 11. sırada. Hellas Verona son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. Cremonese, son 1 maçında 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 234 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hellas Verona kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.10, Cremonese sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Hellas Verona son haftadaki Cremonese müsabasında 3-0 kazandı.

Cremonese, Hellas Verona karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hellas Verona, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Cremonese, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Cremonese, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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