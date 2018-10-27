Hellas Verona - Perugia karşılaşma önü

Hellas Verona ve Perugia, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Hellas Verona 14 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Perugia 8 puanda ve 13. sırada. Hellas Verona son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Perugia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 357. İddaa'da Hellas Verona kazanır 1.65, berabere biter 2.90, Perugia kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Hellas Verona son haftadaki Cesena müsabasında 3-0 kazandı.

Perugia, Salernitana karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Hellas Verona, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 5 gol yedi.

Perugia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Perugia, 4 gol atarken 8 gol yedi.

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