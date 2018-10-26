Helmond Sport - MVV Maastricht maçı ne zaman?

Hollanda Eerste Divisie maçında Helmond Sport ile MVV Maastricht, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Helmond Sport 5 puanla 19. sırada, MVV Maastricht 15 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Helmond Sport, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. MVV Maastricht, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 181 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Helmond Sport kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.20, MVV Maastricht sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Helmond Sport son hafta oynanan Waalwijk maçında 2-2 berabere kaldı.

MVV Maastricht ise Jong Ajax karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Helmond Sport, evinde 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 11 gol yedi.

MVV Maastricht, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. MVV Maastricht, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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