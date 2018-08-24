Helsingborg - Gefle maçı heyecanı

Helsingborg ve Gefle, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 43 puanlı Helsingborg 1. sırada bulunuyor, Gefle 14 puana sahip ve 16. sırada. Helsingborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gefle, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 367 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Helsingborg kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.50, Gefle sahadan galip ayrılırsa 10.00 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Helsingborg son hafta oynanan Östers maçında 0-2 yenildi.

Gefle, Brommapojkarna karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Helsingborg, 17 gol attı ve 5 gol yedi.

Gefle ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gefle, 9 gol atarken 15 gol yedi.

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