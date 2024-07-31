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        Haberler Spor Transfer Helsinki, Ozan Kökçü'yü renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Helsinki, Ozan Kökçü'yü renklerine bağladı

        Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü, Finlandiya ekibi Helsinki'ye transfer oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:10
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        Ozan Kökçü, Helsinki'de!
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        Finlandiya temsilcisi Helsinki, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü'yü renklerine bağladı. Mavi beyazlı ekip, 25 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Geçtiğimiz sezonu Hollanda ekibi FC Eindhoven'da geçiren Ozan Kökçü, 38 mücadelede 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Hollanda 2. Ligi'nde sezonun en iyi 11'ine de seçilen Ozan, Azerbaycan A Milli Takımı formasını da 7 maçta giydi.

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