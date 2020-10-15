Hem babasına yardım ediyor hem de derslerini EBA'dan takip ediyor - BİNGÖL

AA

Bingöl Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9. sınıf öğrencisi Berat Uçar, sanayi sitesinde demir doğrama işi yapan babasına yardım ederken derslerini de aksatmamak için babasının cep telefonundan EBA üzerinden derslerini dinliyor.Uçar, EBA üzerinden canlı olarak yayımlanan derslerini takip ettiğini söyledi.Derslerini ihmal etmemeye özen gösterdiğini ifade eden Uçar, "Kimse de ihmal etmesin, canlı derslere katılsın istiyorum. Kendi iyiliğimiz için bu dersleri takip etmemiz gerekiyor. Çalışırken dersleri takip etmek zor olmuyor. Derslerimi de takip ediyorum, babama da yardım ediyorum." dedi.Sanayide esnaf olduğunu ve demir doğrama işini yaptığını belirten baba Mehmet Uçar da oğlunun bulduğu her imkanı, her