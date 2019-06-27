Pek çok hastalığa iyi geldiği belirtilen çörek otu üzerine hala araştırmalar yapılıyor. A, B, C vitaminleri, potasyum ve değerli bileşenleri içeren çörek otu, besinlerde kullanıldığı gibi ilaç yapımında da kullanılıyor.

Peki, bunca yıllık geçmişi olan çörek otu hakkında neler biliyoruz?

Yapılan araştırmalara göre; çörek otu çağın vebası kansere karşı koruyucu. Ayrıca çörek otunun diyabet, kolesterol, sedef hastalığı, egzama, mantar, Alzheimer, sindirim sorunları gibi pek çok hastalığa da iyi geldiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre; günde iki kez çörek otu ekstresi almak hipertansiyon sorunu olan kişilerde kan basıncı kontrolüne önemli katkılar sağlıyor. Ancak bunu kullanmaya başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışmanız gerekiyor.

Kilo, pek çok insanın ortak problemlerinden biri... Ancak çörek otu yağının, insanların kilo vermelerine yardımcı olduğu yapılan açıklamalar arasında. Ayrıca çörek otu yağı, düzenli kullanıldığında saçı yumuşatma ve parlaklığı artırma özelliğine sahip olduğu gibi dökülmenin de önüne geçiyor.

Çörek otu yağının faydaları bunlarla da sınırlı değil. Uzmanlara göre çörek otu yağının başka faydaları da var.

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI

İşte çörek otu yağının faydaları...

* Kalbi koruyor.

* Kansere karşı koruma sağlıyor.

* Sinir ve stresin önüne geçiyor.

* Kronik yorgunluğa iyi geliyor.

* Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

* Baş ağrısına iyi geliyor.

* Kabızlığı gideriyor.

* Öksürüğe iyi geliyor.

* Yaraların hızlıca iyileşmesini sağlıyor.