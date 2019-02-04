- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Diyarbakır'ın vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan sütlü Nuriye tatlısı, fiyatının uygun ve hafif olması nedeniyle rağbet görüyor.
AA'nın haberine göre halk arasında "Diyarbakır baklavası" olarak da adlandırılan tatlı, badem ve 20 kat yufkayla hazırlanıyor, üzerine sütlü şerbet dökülüyor. Kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan sütlü Nuriye, baklava çeşitlerine göre fiyatının uygun olması nedeniyle de tercih ediliyor.
Merkez Yenişehir ilçesinde işletme sahibi Ahmet Altunbay, yaptığı açıklamada, sütlü Nuriye'nin, Osmanlı saraylarında yapılan bir tatlı olarak bilindiğini söyledi.
Bu tatlının, Diyarbakır'da çok fazla tüketildiği için kentin kültürüyle özdeşleştiğini dile getiren Altunbay, "Nasıl Gaziantep'te fıstık yetiştiği için fıstıklı baklava meşhursa, bademden dolayı Diyarbakır'ın da sütlü Nuriye tatlısı meşhur." dedi.
Sütlü Nuriye'nin Türkiye'nin her yerinde sevilen bir tatlı haline geldiğini ifade eden Altunbay, şöyle konuştu:
"Sütlü Nuriye, diğer baklavalara göre çok daha hafif. Hafif olmasının nedeni, şerbetinin sütle yapılması, fıstık yerine badem kullanılması ve ağızda kolayca dağılmasıdır. Bu tatlı sipariş üzerine yapılıyor. Bir gün önce siparişleri alıyoruz. Kargoyla il dışına da gönderiyoruz. Eski müşterileri var, özellikle Diyarbakır merkezde doğup büyüyen ve il dışında yaşayanlar bu tatlıyı tercih ediyor."
"PÜF NOKTASI ŞERBETİNİN ILIK OLMASI"
Baklava ustası Mehmet Emin Gezer ise sütlü Nuriye'nin kentin has tatlıları arasında olduğunu, geçmiş yıllarda evlerde hazırlandığını, şimdi ise çeşitli işletmelerde yapıldığını dile getirdi.
Bu tatlının maliyetinin de düşük olduğunu bildiren Gezer, baklavanın kilogramının 65, sütlü Nuriye'nin 45 lira olduğunu ifade etti.
Tatlının hazırlanmasına ilişkin "İşin püf noktası, yağ parmağı yakmayacak, süt de ılık olacak." diyen Gezer, şunları kaydetti:
"Diğer baklava çeşitlerine göre ucuz olan bu tatlının içine bolca badem koyuyoruz. Hamuru bol yumurtayla hazırlıyoruz. Yirmi kat yufka kullanıyoruz. Yarım saat fırında piştikten sonra ılık sütten yapılmış şerbetle servise hazır hale geliyoruz. Baklava Gaziantep'e, burma kadayıf ve sütlü Nuriye Diyarbakır'a aittir."
Esnaf Cemal Görkem ise kentin eski tatlılarından sütlü Nuriye'yi ailece severek tükettiklerini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.