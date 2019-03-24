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Akıllı telefonların gelişmiş yeteneklerini hobileriyle birleştirmek isteyenler için mobil uygulamalar öne çıkıyor. Bunlardan iOS ve Android platformda popüler onlardan bir seçki hazırladık. Fotoğraf meraklılarına özel olarak da Apple’ın herkese açık olan yarışmasını bu seçkiye ekledik.