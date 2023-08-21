Hem eğlendiren hem de öğreten 21 ilginç bilgi

Doğumda, bir bebek panda bir fareden daha küçüktür.

Dünya üzerinde şimdiye kadar çıkarılan tüm altının tahminen yüzde 50'si Güney Afrika'daki tek bir platodan geldi: Witwatersrand.

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İnsan gözü o kadar hassastır ki, eğer Dünya düz olsaydı ve gece vakti bir mumun alevi 30 mil öteden görülebilirdi.

2007'de İskoçya, yeni bir ulusal slogan geliştirmek için 125 bin sterlin harcadı. Kazanan slogan şuydu: "İskoçya'ya hoş geldiniz."

Muz, "negatif jeotropizm" adı verilen bir süreçten geçer. Bu süreç, meyvenin toprağa değil; güneş yönünde, yukarı doğru büyümesine neden olur. Bu da muza tanıdık kıvrımlı şeklini verir.