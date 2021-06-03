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Hem kirada hem de satışta fiyatlar hızla artıyor

EVA Gayrimenkul Değerleme analizlerine göre, sektörde talep artış oranı azalsa da ihtiyaç kaynaklı talebin devam ettiği ve hem kirada hem de satışta fiyatların hızla attığı belirtildi. Kirada artışta ilk sıraları yüzde 32-37 aralığında Kahramanmaraş, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak alırken, Muğla ve İzmir de villa/müstakil yapılarda ilk sıralarda yer aldı

Hem kirada hem de satışta fiyatlar hızla artıyor
HABERTURK.COM

EVA Gayrimenkul Değerleme analizlerine göre, özellikle Anadolu’da, az nüfuslu bölgelerde yeni inşaatlar azalırken, büyük şehirlerin de bundan payını aldığı göze çarpıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleşen banka kredi faiz oranı kampanyalarından dolayı konut stokunun hemen hemen eridiği ve arzın çok az düzeyde kaldığı ortaya çıktı. Azalan arz, yeni imalat olmaması, yüksek faizin yatırımcıları parada kalmaya teşvik etmesi gibi etkenler konuta olan ilgiyi azaltıyor. Talep artış oranı azalsa da ihtiyaç kaynaklı talep devam ediyor ancak arz bu talepten daha az. Hem kirada hem de satışta fiyatların hızla arttığı belirtildi

Analizi değerlendiren EVA Gayrimenkul değerleme uzmanı Serkan Bal, yüzde olarak artışlar incelendiğinde en üst sıraları sırası ile Kahramanmaraş, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Uşak ve Karaman illerinin aldığını belirterek, “Bu illerdeki kira artış oranı yüzde 32-37 gibi yüksek bir seviye ortalamasında. Kiralık konutlara olan taleplerden dolayı kiralık konut sayılarının azaldığını, bu nedenle de artışların halen devam ettiğini tespit ettik. Ancak bu illerdeki kira bedelleri büyük şehirlere göre daha makul seviyelerde. Mutlak değer olarak artış bedelleri göz önünde bulundurulduğunda bu rakamlar bir önceki yıla göre aylık yaklaşık 200 TL - 330 TL aralığında artıyor.” dedi.

Bal; “Öte yandan pandemi ile evden çalışma sisteminin kalıcı olarak hayatımızda artık yer etmiş olması, insanların bulunduğu yerin çalışma yeri olması, kapanmalarla evde geçirilen zamanın artmış olması tercihleri değiştirdi. Özellikle villa ve müstakil yapılarının büyüklük yer ve diğer faktörlere bağlı olarak ortalama artış oranları yüzde 30 ile yüzde 50 arasında gerçekleşti.” dedi.

AYDIN VE TRABZON'DA KİRADA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Değerleme analizine göre; yüzde olarak artışları incelendiğinde Aydın, Trabzon, Balıkesir, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara illerinin üst sıralarda olduğu görüldü. Aydın ili hem konut, hem villa/müstakil yapı bazında yüzde 49 ile kira artış oranları ile dikkati çekiyor. Trabzon’da ise konut kira artışları ortalama yüzde 6 oranlarında iken, müstakil yapılardaki kira artış oranının %43 seviyelerinde.

MUĞLA VE İZMİR İLK SIRADA

Yazlık bölge olarak önde gelen illerden olan Muğla’da konut bazında kira artış ortalaması yaklaşık yüzde 13, villa/müstakil yapılarda ortalama kira artış oranı yüzde 31, İzmir’de konut bazında yüzde 14, villa/müstakil yapılarda ortalama kira artış oranı yüzde 35 seviyelerinde. Muğla ve İzmir villa/müstakil yapılarda ilk sıralarda yer aldığı belirtildi

Kira bedellerindeki artışın satış fiyatlarına da yansıdığını belirten Bal; “Kira bedellerinin ve satış bedellerin makul seviyelere inebilmesi için makul miktarda konutun stoka girmesi yani imal edilmesi gerekiyor. Ancak inşaat maliyetleri çok yüksek, bir de imalat süresinin 24-36 ay arasında olduğu düşünülürse bugün alınacak önlemlerin sonuçlarının ancak 2 yıl sonra piyasaya etki edebileceğini söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

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