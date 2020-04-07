Hem kumardan hem de sosyal mesafeden ceza!

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Ağrı'da kahvehanede kumar oynayan 9 kişiye, hem koronavirüs tedbirleri hem de sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası uygulandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Meryemana Caddesi’nde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda, kepenkleri kapalı olan kahvehane polisin tüm uyarılarına rağmen içerde kumar oynayanlar tarafında açılmadı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan izin sonrası polis ekipleri çatı katından balkona geçerek içeriye girdi.

İçeride kumar oynayan ve aralarında iş yeri sahibi Ramazan E.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere hem yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

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