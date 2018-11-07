Hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar

Sıkı diyetler genel olarak uzun süre aç kalmayı ve yanlış beslenmeyi tetikler. Bu da sıklıkla istenilen kiloya ulaşamama, verilen kiloların geri kazanılması ve kas kaybı gibi ciddi problemleri doğurur. Ancak besinler hakkında bilgi sahibi olunduğu takdirde bu hatalı diyetlerin neden olduğu sonuçlar ortadan kalkabilir. İşte hem tok tutan hem kilo aldırmayan gıdalar...