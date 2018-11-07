Sıkı diyetler genel olarak uzun süre aç kalmayı ve yanlış beslenmeyi tetikler. Bu da sıklıkla istenilen kiloya ulaşamama, verilen kiloların geri kazanılması ve kas kaybı gibi ciddi problemleri doğurur. Ancak besinler hakkında bilgi sahibi olunduğu takdirde bu hatalı diyetlerin neden olduğu sonuçlar ortadan kalkabilir.
Elma
Büyük bir yeşil veya kırmızı elma yaklaşık olarak 220 gram gelir ve içeriğinde 5 gram lif bulundurur. Sadece 116 kalori olan elma ara öğünlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir meyve çeşididir.
Havuç
Bir adet büyük havuçta yaklaşık olarak 2 gram lif bulunmaktadır. İçeriğindeki B ve C vitamini sindirim sistemi için oldukça önemlidir.
Yulaf
Bir kase yulaf ezmesinde 16 gram lif, 26 gram protein, yüksek oranda demir, magnezyum ve kalsiyum vardır. Protein yönünden zengin olması uzun süre tokluk hissini sağlar ve içeriğindeki lif sayesinde sindirim problemlerini ortadan kaldırır.
Avokado
100 gram avokadonun içeriğinde 7 gram lif 2 gram protein bulunmaktadır. B ve C vitamini yönünden zengin olan avokado demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içerir. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinde kolaylıkla çiğ veya pişirerek kullanabileceğiniz avokado 160 kaloridir.
Brokoli
100 gram brokolide 2.8 gram protein, 2.6 gram lif ve yüksek oranda C vitamini vardır. Düşük kalorili oluşu ve içeriğindeki protein seviyesi diyet yapanlar için idealdir.
Brüksel Lahanası
100 gram brüksel lahanasında 3,4 gram protein, 3,8 gram lif ve yüksek oranda C, A ve B vitaminleri bulunur. Sadece 43 kalori olan brüksel lahanasını yemeklerinizin yanında veya yoğurtla tüketebilirsiniz.
Armut
1 büyük adet armutta 7 gram lif bulunmaktadır. 131 kalori olan armut hem tatlı isteğinizi bastırır hem de açlık hissinizi en aza indirger.
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