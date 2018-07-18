Alıştık bütün yalanlara

Egodan gemiler yapanlara

Bir isyan başlasın artık

Kendini üstün sananlara

Göz yaşı dökenin ciğeri solsun

Lafınıza kanan da sizin gibi olsun

Para pulla hava atanlar

Heybetiyle caka satanlar

Bir isyan başlasın artık

Olmaz olsun böyle adamlar

Açın sesi kızlar alem yıkılsın

Canımızı acıtan eller kırılsın

Bitmedi kahrınız

Tükendi sabrımız

Açtık bayrakları

Yürüyün kızlar!

Sökmez inadınız

Bizi ne sandınız

Çıktık sokaklara

Bastırın kızlar!

Süslüyorsa tacını hoş söz ve iyi niyetle

Çekilir çileymiş, sıkı tut elinden

Aman kaybetme

Saldırırsa mabedine kaba kuvvetle

Genç kızsın kadınsın

Ayık ol

Aynen sepetle