Hemşire annesinin göremediği Zeren'in doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu kutladı - ESKİŞEHİR

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Odunpazarı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde hemşire olarak görev yapan anne Artemiz Gültekin, 10 gündür yanına gidemediği kızı Zeren'in doğum gününü kutlamak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.Bunun üzerine hazırladıkları pastayla eve giden ekipler, Zeren'e sürpriz yaptı.Anne Gültekin ise kızıyla görüntülü konuşma imkanı bularak, doğum günü mutluluğuna ortak oldu.