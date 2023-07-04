Hemşire maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayının gelmesiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı oranına göre hemşirelere zam yapılacak.Kritik tarih ise 5 Temmuz... 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. Peki 2023 hemşire maaş zammı yüzde kaç olacak? En düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilen soruların cevabı...