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Hemşireler Günü'nü gelecek yıl salgın olmadan kutlamak istiyorlar

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön cephede yer alan hemşireler, "Hemşireler Günü"nü salgının gölgesinde kutluyor.

Hemşireler Günü'nü gelecek yıl salgın olmadan kutlamak istiyorlar
AA

Yılın her günü fedakarca görev yapan hemşireler, Kovid-19 sürecinde ailelerinden ve çocuklarından ayrı, hastaları sağlığına kavuşturmak için büyük çaba harcıyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) bünyesinde pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesinde görevli Ümran Kurt, Hivda Bingöl ve Yakup Evreöz de özveri ile görev yapan hemşirelerden sadece üçü.

Erkek ve kadın hemşireler bu yıl salgının gölgesinde geçirdikleri Hemşireler Günü'nü gelecek yıl ailelerine, çocuklarına ve sevdiklerine korkusuzca sarılarak kutlamayı ümit ediyor.

- "Sağlık çalışanları olarak çok acı dönemler geçirdik"

Ümran Kurt, AA muhabirine, 23 yıldır hemşirelik yaptığını belirterek, son bir yıldır da Kovid-19 servisinde sorumlu hemşire olarak görevini sürdürdüğünü söyledi.

Çok zor bir süreçten geçildiğini, başlarda kendilerini neyin beklediğini dahi bilmediklerini ifade eden Kurt, "Sağlık çalışanları olarak çok acı dönemler geçirdik. Gözlerimizin önünde hastaların hayatını kaybetmesi bizi çok etkiledi. Kovid-19'a karşı sırası gelenlerin aşısını yaptırması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekir." dedi.

Kurt, görevi başında yakalandığı Kovid-19'u zorlu geçen sürecin ardından yendiğini ifade ederek, bu dönemde çocuklarından da ayrı kaldığını, tedavisinin ardından yeniden işinin başına döndüğünü belirtti.

Kutsal bir mesleğe sahip olduklarına işaret eden Kurt, "Bu yıl günümüzü buruk geçirmekteyiz. Umarım önümüzdeki yılı günümüze yakışır şekilde geçiririz. Görevimizin başındayız." diye konuştu.

-"Kovid-19'a yakalanan arkadaşlarımız oldu"

Hivda Bingöl de Kovid-19 hastalarını tedavisi için sağlıkçılar olarak büyük mücadele verdiklerini belirterek, hastalığı sevdiklerine bulaştırmamak için evde de üstün gayret sarf ettiklerini aktardı.

"Kovid-19 nedeniyle ailemizden uzakta kaldık. Sağlık çalışanlarının hepsinin özveriyle çalıştığını görüyoruz. Şu anda bile ailesinden, çocuklarından ayrı kalmak zorunda olan sağlık çalışanlarımız var." diyen Bingöl, çok zor bir süreçten geçildiğini dile getirdi.

Bingöl, "Bu süreçte Kovid-19'a yakalanan arkadaşlarımız oldu. Hastalığı çok kötü yaşayanlar oldu. Psikolojik olarak çok yıprandık. Bu süreçte mesleğimizin önemi daha da anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

- "Daha coşkulu kutlayabileceğimiz bir gün arzuluyoruz"

Kovid-19 ünitelerinden sorumlu başhemşire yardımcısı Yakup Evreöz ise 14 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yaptığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalandığını, 26 gün eşinden ve çocuklarından ayrı kaldığını, zor bir sürecin ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Evreöz, etkili mücadele sayesinde vaka sayısının azaldığını belirtti.

Evreöz, "Önümüzdeki yıl pandemi olmadan, hep bir arada, daha coşkulu kutlayabileceğimiz bir gün arzuluyoruz. Bunun için de gerekli mücadeleyi vereceğiz." şeklinde konuştu.

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