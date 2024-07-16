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        Haberler Bilgi Gündem Hemşirelik taban puanları 2024: Özel ve Devlet Üniversiteleri hemşirelik taban puanı, kontenjan listesi ve başarı sıralamaları

        Hemşirelik taban puanları 2024: Özel ve Devlet Üniversiteleri hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları

        ÖSYM Başkanı Ersoy YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Adaylar, sınav sonucu, başarı sıralaması ve taban puanları ölçüsünde tercihlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecek. Bu kapsamda sağlık sektöründe çalışmak isteyen üniversite adayları, özel ve devlet üniversiteleri hemşirelik taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralamalarını gündemine aldı. İşte 2024 YKS hemşirelik taban puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 18:36 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:17
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        Hemşirelik taban puanları... YKS sonuçları 16 Temmuz Salı günü erişime sunulurken, tercih süreci tarihleri ÖSYM Başkanı tarafından açıklandı. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapacak olan üniversite adayları, hemşirelik taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İşte özel ve devlet üniversiteleri 2024 hemşirelik taban puanları...

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        HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

        Hemşirelik bölümü, 4 yıllık bir bölümdür. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, “Hemşirelik bölümü hangi üniversitelerde var?” sorusu gelmektedir. Hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki link aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

        HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

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        2 Yıllık Üniversite Bölümleri ve Taban Puanları İçin Tıklayınız

        4 Yıllık Üniversite Bölümleri ve Taban Puanları İçin Tıklayınız

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