Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hemzemin geçitte yük treni çarptı! | Son dakika haberleri

        Hemzemin geçitte yük treni çarptı!

        Diyarbakır'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. Feci kazda 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hemzemin geçitte yük treni çarptı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki Vehbi Atlı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 04.00 sıralarında Kayapınar ilçesindeki hemzemin geçitte meydana geldi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Diyarbakır'dan Elazığ yönüne giden yük treni, kapalı olan hemzemin geçitte, Vehbi Atlı'nın kullandığı otomobile çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Vehbi Atlı ile yanındaki kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vehbi Atlı, yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Diyarbakır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?