Henan Jianye - Beijing Guoan maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Henan Jianye, 28 Ekim 2018 Pazar günü Beijing Guoan takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. Henan Jianye 25 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Beijing Guoan 49 puanda ve 4. sırada. Henan Jianye, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Beijing Guoan son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 432 kodlu maçı oynayanlar; Henan Jianye galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.30, Beijing Guoan galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Henan Jianye son haftadaki Tianjin Teda müsabasında 1-0 yenildi.

Beijing Guoan ise Changchun YaTai maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Henan Jianye, 12 gol attı ve 22 gol yedi.

Beijing Guoan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beijing Guoan, 24 gol atarken 19 gol yedi.

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