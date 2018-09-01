Henan Jianye - Changchun YaTai maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Henan Jianye ile Changchun YaTai, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. 18 puanlı Henan Jianye 14. sırada bulunuyor, Changchun YaTai 25 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Henan Jianye, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Changchun YaTai, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 604 kodlu maçı oynayanlar; Henan Jianye galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Changchun YaTai galibiyet oranı 2.50. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Henan Jianye son hafta oynanan Tianjin Teda maçında 1-0 yenildi.

Changchun YaTai ise Beijing Guoan karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Henan Jianye, 6 gol attı ve 17 gol yedi.

Changchun YaTai, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Changchun YaTai, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

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