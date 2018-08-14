Henan Jianye - Guangzhou maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Henan Jianye, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Guangzhou takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Henan Jianye 18 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Guangzhou 30 puanda ve 4. sırada. Henan Jianye son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Guangzhou, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 534 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Henan Jianye kazanırsa 8.00, beraberlik çıkarsa 5.00, Guangzhou sahadan galip ayrılırsa 1.15 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.70, üst oranı 1.20. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Henan Jianye son hafta oynanan Tianjin Teda maçında 1-0 yenildi.

Guangzhou, Tianjin Songjiang karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Henan Jianye, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 12 gol yedi.

Guangzhou, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Guangzhou 14 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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