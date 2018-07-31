Henan Jianye - Jiangsu Shuntian maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Henan Jianye ile Jiangsu Shuntian, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:35. Henan Jianye 15 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Jiangsu Shuntian 22 puanda ve 5. sırada. Henan Jianye son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Jiangsu Shuntian son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 445 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Henan Jianye kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Jiangsu Shuntian sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Henan Jianye önceki hafta Tianjin Teda mücadelesinde 1-0 yenildi.

Jiangsu Shuntian ise Shanghai East Asia karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Henan Jianye, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Henan Jianye, kendi sahasında 6 gol attı, 11 gol yedi.

Jiangsu Shuntian ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jiangsu Shuntian, 7 gol atarken 9 gol yedi.

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