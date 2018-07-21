Henan Jianye - Shanghai Shenhua maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Henan Jianye ile Shanghai Shenhua, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. Maç öncesi Henan Jianye 11 puanla 14. sırada, Shanghai Shenhua 20 puanla 6. sırada bulunuyor. Henan Jianye, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Shanghai Shenhua, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 366 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Henan Jianye kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Shanghai Shenhua sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Henan Jianye önceki hafta Tianjin Teda mücadelesinde 1-0 yenildi.

Shanghai Shenhua ise Liaoning Hongyun karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Henan Jianye, 4 gol attı ve 9 gol yedi.

Shanghai Shenhua, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shanghai Shenhua 7 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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