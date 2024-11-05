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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Henrik Rydström: Maçın favorisi Beşiktaş - Futbol Haberleri

        Henrik Rydström: Maçın favorisi Beşiktaş

        UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Malmö'nün teknik direktörü Henrik Rydström, " Maçın favorisi Beşiktaş" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:05 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:05
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        "Maçın favorisi Beşiktaş"
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        Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Beşiktaş maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

        İsveç temsilcisinin teknik direktörü Rydström ile oyuncusu Isaac Kiese Thelin, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "MAÇIN FAVORİSİ BEŞİKTAŞ"

        Beşiktaş'ın çok güçlü bir takım olduğunun altını çizen Henrik Rydström, "Önemli oyuncuları var. Maçın favorisi Beşiktaş. Çok kaliteli bir teknik direktöre sahipler. Takımı çok iyi yönetiyor. Kadroyu çok iyi kullanıyor. Ancak biz de tecrübeli isimlere sahibiz. Beşiktaş'ı sıkıntıya sokabilecek futbolcularımız var. İyi savunma yapmalıyız. Toplu oyunu ikinci bölgede iyi uygulamalıyız. Yakaladığımız ivmeyle Beşiktaş'a zorlu zamanlar yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Şampiyonluğu garantiledikleri İsveç Birinci Futbol Ligi'nde sezonun gelecek hafta tamamlanacağına ve bunun Avrupa Ligi'ndeki mücadelelerine etkisi olup olmayacağına ilişkin bir soruyu Rydström, "Bunu değiştiremeyiz. Bu, İsveç Ligi'nin gerçeği. Şampiyon olduk. Bu bizim Avrupa maçlarının da motivasyon kaynağı. Problem olacağını düşünmüyorum. Aksine yeniden toparlanmak için zamanımız olacak." şeklinde yanıtladı.

        ISAAC KİESSE THELİN: "ÖZ GÜVENLİ OYNAYACAĞIZ"

        Malmö'nün santrforu Isaac Kiese Thelin ise güçlü bir takıma karşı zor bir maça çıkacaklarını aktardı.

        2020-2021 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyen Thelin, "Yeniden Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Çok iyi bir lig. Bu ligde kaliteli takımlar, oyuncular ve teknik direktörler var. Büyük bir takıma karşı zor bir mücadele olacak. Saygı göstereceğiz. Öz güvenli oynayacağız. İki büyük takımın maçına tanıklık edeceksiniz." diye konuştu.

        Beşiktaş karşısında savunmada çok dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan İsveçli futbolcu, "Takım olarak birinci ve üçüncü bölgede kompakt durmalıyız. Bunu yaptığımızda takım olarak çok iyi işler çıkaracağımıza inanıyorum. Her maçta olduğu kadar kazanma şansımız var. Sahaya çıktınızda yüzde 50 şansınız vardır. En iyisini yapmanız gerek. Buraya öz güvenli geldik. Saygılı şekilde mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Malmö, müsabakaya ev sahipliği yapacak Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamladı.

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