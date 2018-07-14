Galatasaray'ın İngiliz ekibi Everton'dan bir yıllığına kiraladığı Henry Onyekuru, beIN SPORTS'a açıklamar yaptı. Sarı-kırmızılıların 2. Nijeryalı futbolcusu olan Onyekuru'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Beni tek kelimeyle özetlemek gerekirse 'sürat' derim. Maçlarda izleyince başka özelliklerimi de görebilirsiniz ama en çok öne çıkan özelliğim hızım."

" FATİH TERİM'LE ÇALIŞACAK OLMAK BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

"Dünya Kupası'nı izliyordum, menajerim geldi ve Galatasaray'dan teklif olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi faktörü vardı ancak buraya gelmek istememin en önemli nedeni Fatih Terim. Genç bir oyuncu olarak hocayla çalışmak iyi bir fırsat. Ondan çok şey öğreneceğime inanıyorum. Fatih Terim gibi efsane bir isimle çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Belçika'da oynarken bile Fatih Terim hakkında çok şey duyuyordum."

"Everton'a imza atmadan önce PSG'den sağlık kontrolüne girdim. Tabii ki PSG büyük bir kulüp. Ancak benim küçüklüğümden beri en büyük hayalim Premier Lig'de oynamaktı. Gece 24:00'te verilmiş bir karardı." (