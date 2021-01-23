Henry Onyekuru artık Galatasaray'da! Sarı-kırmızılıların görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Onyekuru, Fransa'nın Paris şehrinden İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak. Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na geçici transferi için görüşmelere başladığını bildirmişti.

Henry Onyekuru, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

Nijeryalı futbolcu, bu sezon Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Genç futbolcu, tekrar Galatasaray’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.