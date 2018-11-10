Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşatığı Kayserispor'u Henry Onyekuru (2) ve Ömer Bayram'ın golleriyle 3-0 yendi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Onyekuru, “Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Cezalı arkadaşlarımız ve sakatlarımız vardı. Hocamız ve yardımcı antrenörümüz bizimle beraber değildi. Taraftarımız burada, bizim yanımızdaydı. Biz de bugün sahada gerçekten iyi bir takım ruhu sergiledik. Birinci dakikadan 90. Dakikaya kadar mücadele etmemiz gerektiğini ancak bu şekilde üç puanı alabileceğimizi biliyorduk. İyi de başladık, güzel bir galibiyet aldık. Bu anlamlı galibiyeti başta Hocamız olmak üzere burada olamayan ekibimize, yardımcı hocamıza, eksiklerimize ve taraftarlarımıza armağan ediyorum.” diye konuştu.

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