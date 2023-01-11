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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda

Attila Özdemiroğlu'nun eşi Hepgül Özdemiroğlu, kızları Lidya ve Lara ile birlikte çekilen eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayarak özlemini dile getirdi

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  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    2016 yılında yaşamını yitiren Attila Özdemiroğlu'nun eşi Hepgül Özdemiroğlu, geçmişi andı. Özdemiroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle eski günleri yad etti.
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Eşi ve ikizlerinin yer aldığı kareleri paylaşan Hepgül Özdemiroğlu, o güne dair hatırladıklarını takipçileriyle paylaştı. Özdemiroğlu, gönderisine şu notu düştü:

    Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda. Kızlarımın kokusu, saçlarının lülesi, bahçenin çimi, Ati'nin sesi, Ahmet'in neşesi... 'Ah be!' diyor insan, zaman öğütüyorsun her şeyi.. Çok güzel şeyler de ekliyor ama... Tüm aile bir adama aşığız şimdilerde... Bir gülüyor ömrümüz uzuyor sanki, her sabah ilk aklımıza gelen o, onun gamzeli elleri, teni, sesi kendi kızlarım kadar deliriyorum o adama... Aklımızda, kalbimizde, dudaklarımızda onun adı var; Uzay... Biriciğim annesi ve babasına sonsuz teşekkür ediyorum...
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Nez
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Nez
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Teoman
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Teoman
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Hepgül Özdemiroğlu: Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda - Magazin haberleri

    Murat Boz

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