E-ticarette hacklenme iddiası

3 gün önce bir internet sitesinden yayılan haber sonrasında mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta dolaşan bir ses kaydına göre, Hepsiburada, Trendyol, Morhipo ve DeFacto hacklendi ve başta kredi kartı bilgileri olmak üzere kullanıcıların tüm bilgileri de çalındı. Hacklenme iddiası sosyal medyada da kısa sürede birçok kullanıcı tarafından gündeme getirildi.

BLACK FRIDAY İLE SATIŞ REKORU KIRMIŞLARDI

DeFacto’ya yakın kaynaklar herhangi müşteri bilgisinin hacklenmediğini ifade ederken diğer firmalardan da açıklama bekleniyor. Zira tek bir firmada sadece siteye giriş bilgisi ile ilgili bir problem olduğu iddia ediliyor. Söz konusu şirketler en son Black Friday ile satış rekoru kırmış ancak müşterilerine kargoları ulaştırmakta geciktikleri için tepki toplamıştı. Hatta o gün satın alınan ürünlerin hala ellerine ulaşmayan tüketiciler de olduğu belirtiliyor.

HACKLENME NEDİR?

Gerçekleştirilen siber saldırı sonucu internet sitesi veya uygulamaların güvenlik duvarı yıkılarak, site bünyesindeki tüm bilgi ve belgelerin çalınması durumuna hacklenme deniliyor.

HACKER KİMLERE DENİLİYOR?

Hacker ya da bilgisayar korsanı, şahsî bilgisayarlara veya çeşitli kurum ve kuruluşlara ait bilgisayarlara ve ağlara izinsiz olarak giriş yapan kişi. Daha geniş ve tarihsel bir ifade ile, elektronik veya mekanik otomat sistemlerine girilmesi gereken bilgi, jeton gibi doğru anahtarın kullanıldığını kontrol eden anahtar yuvası olan filtreyi kopya anahtarlar ile geçerek hizmet verici sistemi yanıltan kişi.

Bilgisayar programcılığı alanında, bir hacker bir exploit'e bir dizi düzeltme uygulama ya da varolan kodları kullanma yoluyla bir amaca ulaşan ya da onu 'kıran' bir programcıdır. Bazıları için, hacker sözcüğünün olumsuz bir çağrışımı vardır ve sistem "kıran" gibi çirkin, verimsiz ve kaba saba programcılık görevlerini yapan kişileri anımsatır.