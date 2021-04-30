Hepsiburada ve Trendyol market çalışma saatleri: Hepsiburada ve Trendyol market tam kapanmada açık mı, kapalı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesinde yer alan bilgilere göre; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak. Peki online marketler açık mı? Hepsiburada ve Trendyol market çalışma saatleri...

HEPSİBURADA VE TRENDYOL MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye’de 29 Nisan akşamı itibariyle uygulanmaya başlanan tam kapanma önlemleri kapsamında hızlı teslimat servislerinin çalışma saatleri de kısıtlandı. Online market hizmeti veren tüm platformlar da 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kısıtlanmalardan etkilenecek. Buna göre bu platformlar 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek.