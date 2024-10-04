Hepsiburada’dan nitelikli yatırımcıya yönelik 350 milyon lira tutarında VDMK ihracı

Hepsiburada, Pasha Bank ile yapılan anlaşma kapsamında piyasaya sunulan 350 milyon lira tutarındaki Turk Rating A1 derecelendirme notuna sahip VMDK ihraç etti. Nitelikli yatırımcıya ulaşma hedefiyle ihraç edilen VDMK ürünü yıllık ortalama yüzde 51,00 basit getiri sağlıyor. Tarım, otomotiv, kimya gibi sektörlerin finansmanında sıkça kullanılan VDMK'nın son dönemde perakende ve e-ticaret alanlarında da tercih edildiği belirtildi. Pasha Bank, Haziran ayında Hepsiburada adına gerçekleştirdiği 150 milyon lira tutarındaki VDMK ihracıyla, e-ticaret ve perakende sektörleri için bu alandaki ilk işlemi gerçekleştirmişti.

VDMK’da 2020’den bu yana toplam 3,5 milyar liralık ihraç gerçekleşirken Hepsiburada adına yapılan ihracın 350 milyon lira bedele erişti.