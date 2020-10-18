Her 24 İtalyan'dan biri 0:00 / 0:00

Demet Özdemir, dün akşam İtalya'nın en çok izlenen programlarından 'Verissimo' adlı programa konuk oldu. Yapılanma ölçümlere göre 60 milyon 200 bin nüfusu İtalya'da her 24 İtalyan'dan biri Özdemir'in katıldığı programı izledi. Salgın önlemleri sebebiyle seyircisiz çekilen programın ünlü sunucusu Silvia Toffanin, Demet Özdemir'e kariyerinden yeni projesine kadar birçok soru yöneltti.