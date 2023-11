"Her 8 kadından biri meme kanseri"

"Her 8 kadından biri meme kanseri" Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Can Küçük, 8 kadından birinin meme kanseri olduğuna ve bu oranın giderek arttığına değinerek, kadınların ayda bir kez kendi kendilerini elle muayene etmelerini tavsiye etti. Prof. Dr. Küçük, bu elle muayenenin yanı sıra 50 yaşından sonra her yıl mamografi ve ultrason çektirmeleri gerektiğini söyledi

01.11.2023

