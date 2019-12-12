Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerYaşam

Her alışveriş otizme destek

Otizmli bireylerin yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören “Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali” 18 – 19 Aralık tarihlerinde Four Seasons Hotel at the Bosphorus‘ta ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor

Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali

Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli bireyler yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gelenekselleşen Alışveriş Festivali, bu yıl 12’nci defa gerçekleşecek. 18 – 19 Aralık tarihlerinde 10.00 – 21.00 saatleri arasında Four Seasons Hotel at the Bosphorus düzenlenecek festivalde yine ziyaretçileri sürprizler bekliyor.

İsteyen herkesin giriş ücretini ödeyerek ziyaret edebileceği Alışveriş Festivali’nde ziyaretçiler, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukları da sevindirecekler ve onların eğitimine de katkıda bulunmuş olacaklar.

Festivalde takıdan giyime, dekorasyondan tekstile, mücevherden kozmetiğe, aksesuar, çiçek ve antika gibi çeşitli pek çok konuda 120’yi aşkın markanın ürünleri, koleksiyonları bir arada bulunacak. 

12 YILA ÖZEL 12 HEDİYE

Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’ne katılacak ziyaretçiler için hazırlanan özel sürprizlerden biri de 12’nci yıla özel 12 hediye çekilişi olacak. 

KİŞİSEL GELİŞİM SÖYLEŞİLERİ 

Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali ziyaretçileri, alışverişin yanı sıra dilerlerse Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Uzman Psikolojik Danışman Feriha Şenkaya Dildar, Psikolog İdil Sevil, Vedik Astrolog Ebru Cinek ve Özlem Denizmen tarafından gerçekleştirilecek söyleşilere katılıp, kişisel kazanımlar elde etme imkânı da bulabilecekler.

SÜRPRİZLERLE DOLU YILBAŞI SEPETLERİ

Alışveriş Festivali’nde, Tohum Otizm Vakfı kurucularının yanı sıra cemiyet, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri tarafından hazırlanan birbirinden özel yılbaşı hediye sepetleri de otizmli çocuklar yararına satışa sunulacak. 

GELİRİ OTİZMLİ ÇOCUKLARA AKTARILACAK

Etkinlik giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, yılbaşı alıveriş sepetleri, seminer ve çekiliş bileti ücretlerinin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Günlük burç yorumları! (12 Aralık 2019 Perşembe)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Evde para saklama yöntemleri ve evde yaratabileceğiniz gizli bölmeler
YAŞAMBu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
2020 resmi tatil günleri! İşte yeni yıldaki resmi tatiller
YAŞAM2020 resmi tatil günleri!
Türk ünlüler yabancı markaların reklam yüzü olsaydı... - Haberler
YAŞAMTürk ünlüler yabancı markalarda olsaydı...
Leydi Diana ve Prens Charles'ın o sözleri yıllar sonra ortaya çıktı
YAŞAMİtirafı gün yüzüne çıktı! O sözler gündemde
'Dünyanın en eski hayvan resmi' bulundu - Haberler
YAŞAMDünyanın en eskisi!
Muğla'da antik kent yakınlarında yazıtlar bulundu
YAŞAMYüzey araştırmasında bulundu...
Toroslar'ın 'esrarengiz' yapıları
YAŞAMToroslar'ın 'esrarengiz' yapıları
Karın güzelliği Şeytan Kalesi'nde görsel şölen oluşturdu
YAŞAMKayalıkların zirvesindeki tarih!
İkizler'deki Dolunay burçları nasıl etkileyecek? 12 Aralık burç yorumları
YAŞAMDolunay burçları nasıl etkileyecek?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X