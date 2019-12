Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli bireyler yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gelenekselleşen Alışveriş Festivali, bu yıl 12’nci defa gerçekleşecek. 18 – 19 Aralık tarihlerinde 10.00 – 21.00 saatleri arasında Four Seasons Hotel at the Bosphorus düzenlenecek festivalde yine ziyaretçileri sürprizler bekliyor.

İsteyen herkesin giriş ücretini ödeyerek ziyaret edebileceği Alışveriş Festivali’nde ziyaretçiler, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukları da sevindirecekler ve onların eğitimine de katkıda bulunmuş olacaklar.

Festivalde takıdan giyime, dekorasyondan tekstile, mücevherden kozmetiğe, aksesuar, çiçek ve antika gibi çeşitli pek çok konuda 120’yi aşkın markanın ürünleri, koleksiyonları bir arada bulunacak.

12 YILA ÖZEL 12 HEDİYE

Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’ne katılacak ziyaretçiler için hazırlanan özel sürprizlerden biri de 12’nci yıla özel 12 hediye çekilişi olacak.

KİŞİSEL GELİŞİM SÖYLEŞİLERİ

Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali ziyaretçileri, alışverişin yanı sıra dilerlerse Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Uzman Psikolojik Danışman Feriha Şenkaya Dildar, Psikolog İdil Sevil, Vedik Astrolog Ebru Cinek ve Özlem Denizmen tarafından gerçekleştirilecek söyleşilere katılıp, kişisel kazanımlar elde etme imkânı da bulabilecekler.

SÜRPRİZLERLE DOLU YILBAŞI SEPETLERİ

Alışveriş Festivali’nde, Tohum Otizm Vakfı kurucularının yanı sıra cemiyet, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri tarafından hazırlanan birbirinden özel yılbaşı hediye sepetleri de otizmli çocuklar yararına satışa sunulacak.

GELİRİ OTİZMLİ ÇOCUKLARA AKTARILACAK

Etkinlik giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, yılbaşı alıveriş sepetleri, seminer ve çekiliş bileti ücretlerinin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.