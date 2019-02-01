Mutfakta kullanılan bazı besinlerin farklı açılardan bakıldığında birçoğunun organlarımıza benzediğini belirten Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerin benzerlikleri dışında, benzediği organa da yararları olduğunu söyledi.
"AVOKADO RAHİME, ZENCEFİL MİDEYE FAYDALI"
Avokadonun rahime benzediğini, zencefilin mideye benzeyip ayrıca da mideye çok büyük faydaları olduğunu belirten Sular, "Avokado rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler.
Ayrıca size bilmediğiniz bir benzerlik. Avokadonun yenmesi için dalında tam 9 ay kalması gerekmektedir aynı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi.
Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerden bir tanesinin ceviz olduğunu belirterek, "Ceviz içinin dış sert kabuğuyla korunduğu gibi cevize benzer beynimizin de kafatasıyla korunduğunu hiç düşündünüz mü?
Ceviz beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, klinik depresyona karşı omega-3 yağlarını içermektedir. Gün içinde tüketeceğimiz 4 yarım cevizle beyin sağlığınızı koruyun" dedi.
Zencefil ise mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve gaz problemine karşı rahatlatıcı etkisiyle bilinmektedir. Aynı zamanda gastrit tedavisinde önerilen bitkilerin başında zencefil gelmektedir" diye konuştu.
"DOMATES KALP DOSTU"
Domatesin içerdiği vitaminler bakımından kalbe oldukça faydası olduğuna dikkat çeken Sular, "Domates içeriğinde yer alan likopen adlı antioksidan, lif, potasyum ve C vitaminiyle ciddi anlamda kalp sağlığına karşı yararlıdır.
Araştırmalara göre yüksek antioksidan içeriğiyle kanı temizlediği ve damar tıkanıklığına karşı olduğu ispatlanmıştır. Bu özelliği sayesiyle de kalbi yormaz ve korur" ifadelerini kullandı.
Patlıcan ve armut da anne rahmine benzer. Hormonal dengeyi düzenler ve rahim kanserini önlemeye yardımcı olur.
"HAVUÇ GÖZE, KEREVİZ KEMİĞE İYİ GELİYOR"
Sular, "Havuç içerdiği beta-karoten sayesinde göz sağlığını korumaktadır. Yapılan araştırmalarda havuç tüketmeyen kadınlarda tüketen kadınlara göre göz tansiyonuna daha sık rastlanmıştır.
Ayrıca beta-karoten insan vücudunda A vitaminine dönüşerek gözlerin nemli kalmasını sağlayarak göz kuruluğunu önlüyor.
Kerevizin ise içeriğinde yer alan silisyum kemiğe gücünü veren elementtir. Aynı zamanda kereviz romatizma, romatoid artrit ve osteoartrit gibi kemik hastalıklarının da iyileşmesine katkıda bulunur" şeklinde konuştu.
İŞTE DİĞER SEBZE VE MEYVELERİN FAYDALARI
Portakal, kanseri önler, kanı temizler, karaciğeri çalıştırır, cildi güzelleştirir, anormal doğumları önler.
Fındık, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyumun yanı sıra çinko bakımından da zengindir. Ayrıca içeriğinde E vitamini ile protein, Omega 3 barındırır.
Bademin içeriğinde bulunan yağlar kilo vermeyi kolaylaştırır. Kişiyi tok tutar, bu nedenle ara öğünlerde 10-15 adet badem tüketilebilir. Çiğ, tuzsuz ve kavrulmamış olanı tercih etmeniz daha yararlı olacaktır.
Hindistan cevizi karbonhidratlar açısından zengindir ve fazla miktarda doymamış yağlar içerir. Tam bir lif deposu olan Hindistan, sodyum ve potasyum açısından oldukça zengindir. Kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum, çinko içerir.
Kivi göz bebeğine benzer. E ve C vitamini açısından zengindir. Yaşlılığa bağlı görme bozukluklarını önler.
Nar, kan hücrelerine benzer ve kalp sağlığı için önemli bir antioksidandır.
Keçiboynuzu, potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir minerallerinden zengindir. Posa miktarı da oldukça yüksektir.
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