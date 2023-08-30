Her birine ayrı ayrı hayran olacağınız komik ve ilginç pasta tasarımları
Her kutlamada başrolde olan pastalar, lezzetli olabildiği gibi komik de olabilir; özellikle bir pasta ustasının harika bir mizah anlayışı varsa! İşte, farklı tekniklerle yapılan ve birbirinden eğlenceli pastalar...
“Kız kardeşim bu muhteşem düğün pastasını bizim için yaptı!”
"Mum gibi gözüken bu pastayı o kadar beğendim ki bu bana acı verdi."
"Bu pasta kocam için yapıldı ama ilham perisi ondan etkilendi. Bu Riley, 12 yaşında ve çok iyi bir çocuk."
"Karım arabasını kar yığınına sıkıştırdı, ben de kendisini daha iyi hissetmesi için ona bir parça kek aldım."
"Bulanık temalı pasta."
“Babam ilk günden beri Godzilla'nın en büyük hayranıydı. Bu ona bu sene yaptığım doğum günü pastası."
"11 yaşındaki kız kardeşimin yaptığı Harry Potter pastası."
"Babamın pastasını yaptım."
"Kız arkadaşım doğum günü için pasta istemedi. Onun yerine köpek balıklı jölemiz vardı. Köpek balıklarını çok seviyor."