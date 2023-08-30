Haberler Yaşam Her birine ayrı ayrı hayran olacağınız komik ve ilginç pasta tasarımları

Her birine ayrı ayrı hayran olacağınız komik ve ilginç pasta tasarımları Her kutlamada başrolde olan pastalar, lezzetli olabildiği gibi komik de olabilir; özellikle bir pasta ustasının harika bir mizah anlayışı varsa! İşte, farklı tekniklerle yapılan ve birbirinden eğlenceli pastalar... Habertürk Giriş: 30.08.2023 - 10:51 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:51 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







“Kız kardeşim bu muhteşem düğün pastasını bizim için yaptı!”

2 Şurada Paylaş!







"Mum gibi gözüken bu pastayı o kadar beğendim ki bu bana acı verdi."