Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Her birine ayrı ayrı hayran olacağınız komik ve ilginç pasta tasarımları

        Her birine ayrı ayrı hayran olacağınız komik ve ilginç pasta tasarımları

        Her kutlamada başrolde olan pastalar, lezzetli olabildiği gibi komik de olabilir; özellikle bir pasta ustasının harika bir mizah anlayışı varsa! İşte, farklı tekniklerle yapılan ve birbirinden eğlenceli pastalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 10:51 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        “Kız kardeşim bu muhteşem düğün pastasını bizim için yaptı!”

        2

        "Mum gibi gözüken bu pastayı o kadar beğendim ki bu bana acı verdi."

        3

        "Bu pasta kocam için yapıldı ama ilham perisi ondan etkilendi. Bu Riley, 12 yaşında ve çok iyi bir çocuk."

        4

        "Karım arabasını kar yığınına sıkıştırdı, ben de kendisini daha iyi hissetmesi için ona bir parça kek aldım."

        5

        "Bulanık temalı pasta."

        6

        “Babam ilk günden beri Godzilla'nın en büyük hayranıydı. Bu ona bu sene yaptığım doğum günü pastası."

        7

        "11 yaşındaki kız kardeşimin yaptığı Harry Potter pastası."

        8

        "Babamın pastasını yaptım."

        9

        "Kız arkadaşım doğum günü için pasta istemedi. Onun yerine köpek balıklı jölemiz vardı. Köpek balıklarını çok seviyor."

        10

        “Yeğenim fasulyeyi o kadar çok seviyor ki kız kardeşim onun için fasulyeli doğum günü pastası yaptırdı.”

        11

        “İyi haber: Bu pastayı ben yaptım. Kötü haber: Pastaya o kadar takıntılıyım ki onu 7 yaşındaki yeğenime doğum gününde veremeyebilirim.”

        Kaynak: Reddit, Imgur

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        Kanlı Ay büyüledi
        Kanlı Ay büyüledi
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Florida'da kasırga alarmı!
        Florida'da kasırga alarmı!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Yunanistan'da New York büyüklüğünde bir alan kül oldu
        Yunanistan'da New York büyüklüğünde bir alan kül oldu