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Her daireye bir otopark zorunluluğu getiren ve 31 Aralık 2019'da yürürlüğe girmesi beklenen Otopark Yönetmeliği'nin yürürlülük tarihi 31 Mart 2020 olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/3/2020” olarak değiştirilmiştir" denildi.

Yönetmelik daha önce 30 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecekken, bu süre 31/12/2019 olarak değiştirilmişti.