"Her Detayı Hatırlıyorum" sergisi sanatseverleri bekliyor Vicdan Nalbur "Her Detayı Hatırlıyorum" isimli sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Hayatına dair, yaşadıklarıyla ilgili, arka planda kalan ve hayatın içine dahil olan olayları kendine ait bir dille anlatan Nalbur, hayatın anlamını kendi hikayeleri üzerinden anlatıyor

Habertürk Giriş: 11.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:36 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL