Her gün 500 köpeği besliyorlar

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Ankara'da bir araya gelen hayvanseverler, her gün İmrahor Vadisi'ne giderek yaklaşık 500 köpeği besliyor.
AA'nın haberine göre İmrahor Vadisi'nde "Patipark" ismini verdikleri alanda barınak inşa eden hayvanseverler, burada gönüllü olarak 2015'ten bu yana sokak köpeklerinin bakımlarını gerçekleştiriyor.
Her sabah vadiye gidip köpekleri besleyen grup, sağlık durumu iyi olmayan hayvanları kliniğe götürüyor. Gönüllüler, yavrularla da ayrıca ilgileniyor.
Hayvansever Hülya Akçal, bölgede 4 yıl önce 50 olan köpek sayısının bugün 30'u yavru olmak üzere yaklaşık 500'e ulaştığını söyledi.
Akçal, "Patipark'ın kurulduğu ilk günden itibaren, her gün buradaki köpekleri besliyoruz. Bazen mama bazen de tavuk dağıtıyoruz. Bazı zamanlarda ise vadideki kendi ocağımızda makarna pişirip veriyoruz" dedi.
"Patipark"a gönüllülerin yardımda bulunduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu belirten Akçal, "Günde 15 paket mama açıyoruz ya da 300 kilo tavuk alıp dağıtıyoruz. Patipark haricinde besleme yaptığımız 10 bölge daha var" diye konuştu.
Akçal, hastalanan köpekleri kliniklere götürmek için araçlarından birini ambulans olarak kullandıklarını da ifade etti.
İnsanların mahallelerde köpekleri istemediğini anlatan Akçal, "Ancak barınakların da şartları iyi değil. İnsanlar korkmasın. Allah bir şekilde onların rızkını veriyor. İnsanlar dünyada sadece kendileri var sanıyor. Ancak bizler dünyayı hayvanlarla paylaşıyoruz. Yardım çok az. Yardım olarak ayda 30 paket mama geliyor" dedi.
Hayvanlara karşı yapılan kötü muamelenin suç kapsamına girmesi gerektiğini vurgulayan Akçal, şunları kaydetti:
"Hayvanlara karşı işlenen suçların şu anki cezası, ya suçu olan salınıyor ya da para cezasına çarptırılıyor. Yani hayvanları öldürüyor ancak bunun hiçbir cezası yok. Cezalar caydırıcı olmalı. Cezalar gelmediği sürece, bizler bu köpeklere eziyet edilmesine seyirci kalacağız."
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