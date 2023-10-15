Her gün bir muz yerseniz bu başınıza gelecek!

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Bağırsak sağlığınız iyileşebilir

Muzun yapabileceği birçok şey arasında bağırsak sağlığınıza yardımcı olmak da bunlardan biridir. Genel olarak muz mideyi oldukça yorar ve çok az insan onları sindirmekte sorun yaşar. Ayrıca muzun sindirimi teşvik eden iki bileşen olan su ve lifle dolu olmasına da yardımcı olur. USDA'ya göre ortalama büyüklükteki bir muzda yaklaşık 94 gram su ve 3 gram diyet lifi bulunur. Muz da BRAT diyetinin bir parçasıdır ve eğer sindiriminiz düzenli değilse yardımcı olabilir. Eğer duymadıysanız, BRAT muz, pirinç, elma püresi ve tost anlamına gelir.