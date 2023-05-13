YEŞİL ERİK NEDİR?

Yeşilin farklı tonlarında görmeye aşina olduğumuz erik, gülgiller familyasına ait bitki çeşitlerinden biri olarak biliniyor. Prunus cinsinin ortak ağaç ve meyvelerine verilmiş bir isim olan erik, ılıman iklimlerde yetişir. Ülkemizde ise Doğu Anadolu’nun yüksek yaylalarında ve Güney Doğu Anadolu hariç her alanda yetiştirilebiliyor. İçerisinde yüksek oranda lif barındıran yeşil erik, A, C ve K vitaminleri yönünden de oldukça verimli meyveler arasında yer alıyor. Buna ek olarak kalsiyum gibi çok sayıda minerali de bünyesinde barındırır.