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Her gün bir porsiyonla gençleşin! Kütür kütür tadıyla vücudu zımba gibi yapan meyvenin şimdi tam zamanı

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinin başında kütür kütür tadıyla ağızları sulandıran erik aynı zamanda tam bir şifa deposu. Yeşil rengiyle göz kamaştıran, ekşi tadıyla iştah açan eriğin en güzel hali ise tuza batırılıp yenmesi! Yerken lezzetine doyamadığımız erik yedikçe gençleştiriyor ve zinde hissettiriyor. İşte yeşil eriğin muhteşem faydaları…

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  • Her gün bir porsiyonla gençleşin! Kütür kütür tadıyla vücudu zımba gibi yapan meyvenin şimdi tam zamanı

    İçerisinde yüksek oranda lif barındıran yaz mevsiminin gözdesi yeşil erik, A, C ve K vitaminleri yönünden de oldukça verimli meyveler arasında yer alıyor. Faydalarını duyunca her gün tüketeceğiniz bir porsiyon ile vücudunuzda meydana gelen değişikliklere inanamayacaksınız! Antioksidan kaynağı, gençliğin anahtarı yeşil eriğin faydaları saymakla bitmiyor. İşte vücuda yenilik verecek vazgeçilmez lezzet, yaşlılığın düşmanı yeşil erik ve inanılmaz faydaları…
  • Her gün bir porsiyonla gençleşin! Kütür kütür tadıyla vücudu zımba gibi yapan meyvenin şimdi tam zamanı

    YEŞİL ERİK NEDİR?

    Yeşilin farklı tonlarında görmeye aşina olduğumuz erik, gülgiller familyasına ait bitki çeşitlerinden biri olarak biliniyor. Prunus cinsinin ortak ağaç ve meyvelerine verilmiş bir isim olan erik, ılıman iklimlerde yetişir. Ülkemizde ise Doğu Anadolu’nun yüksek yaylalarında ve Güney Doğu Anadolu hariç her alanda yetiştirilebiliyor. İçerisinde yüksek oranda lif barındıran yeşil erik, A, C ve K vitaminleri yönünden de oldukça verimli meyveler arasında yer alıyor. Buna ek olarak kalsiyum gibi çok sayıda minerali de bünyesinde barındırır.
  • Her gün bir porsiyonla gençleşin! Kütür kütür tadıyla vücudu zımba gibi yapan meyvenin şimdi tam zamanı

    YEŞİL ERİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

    Yazın gelmesini en çok erik için bekleyenlerdenseniz şanslısınız. Çünkü zaten bayılarak yediğimiz bu muhteşem meyvenin faydalarını duyunca ne kadar sevseniz de az olacağını anlayacaksınız. Tezgahlarda yerini almasını heyecanla beklediğimiz yeşil eriğin faydaları saymakla bitmiyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle vücudun çok sayıda alanında sağladığı bu faydaları duyunca inanamayacaksınız. İşte eriğin faydaları…
  • Her gün bir porsiyonla gençleşin! Kütür kütür tadıyla vücudu zımba gibi yapan meyvenin şimdi tam zamanı

    Vücudun pH dengesini düzenler

    İçerdiği bitkisel organik asitler sayesinde vücudun alkali kalmasına yardımcı olan yeşil erik, asit kaynaklı oluşan rahatsızlıkların giderilmesinde oldukça etkilidir. Ayrıca organik asitli içeriği sayesinde metabolizma hızını artırır.
  • Her gün bir porsiyonla gençleşin! Kütür kütür tadıyla vücudu zımba gibi yapan meyvenin şimdi tam zamanı

    Kalsiyum emilimini artırır

    Peynir, yoğurt ve süt gibi probiyotik gıdalar ile tüketilmesi durumunda bu gıdalardan alınan kalsiyum mineralinin emilimini artıran yeşil erik, diş ve kemik sağlığını desteklemekte ve özellikle gelişim çağında önemli bir rol üstlenir.
  • Her gün bir porsiyonla gençleşin! Kütür kütür tadıyla vücudu zımba gibi yapan meyvenin şimdi tam zamanı

    Yorgunluğa iyi gelir

    İçerdiği sitrik asit sayesinde vücutta bulunan uyku haline sebep olan laktik asidi baskılar ve etkisiz hale getirir. Bu da yorgunluk hissinin geçmesine yardımcı olur ve kasların aktif olarak çalışmasını sağlar.
  • Her gün bir porsiyonla gençleşin! Kütür kütür tadıyla vücudu zımba gibi yapan meyvenin şimdi tam zamanı

    Bağırsakların çalışmasına yardımcı olur

    İçerdiği lifler sayesinde bağırsakların çalışmasını destekleyen yeşil erik, bu sayede daha sağlıklı bir sindirim sistemi oluşmasına katkıda bulunur. Kabızlık problemlerinin ortadan kaldırılmasında etkili olan yeşil erik, bunlara ek olarak bağırsaklarda sağlıklı bakteri sayısının artmasını da sağlar. Bu da stres ve anksiyete gibi ruhsal sorunların ve bu sorunların oluşturduğu fiziksel etkileri de ortadan kaldırır.
  • Her gün bir porsiyonla gençleşin! Kütür kütür tadıyla vücudu zımba gibi yapan meyvenin şimdi tam zamanı

    Kilo verdirir

    Hayvansal protein içeren yumurta, et, balık, hindi gibi besinler ile tüketilen yeşil erik, bu besinlerden alınacak asitlerin etkisini azaltır ve vücutta nötralizasyonu sağlar. Bu da metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunur ve kilo verme sürecini hızlandırır.
  • Her gün bir porsiyonla gençleşin! Kütür kütür tadıyla vücudu zımba gibi yapan meyvenin şimdi tam zamanı

    Antioksidan etkisi vardır

    İçerdiği C vitamini sayesinde antioksidan etkisi bulunan yeşil erik, vücutta biriken zararlı serbest radikallerin atılmasına yardımcı olur. Sulu yapısı sayesinde ödem atılmasını sağlar. Bunun yanı sıra dönemsel hastalıkların da önüne geçer ve kan şekerinin düzenlenmesini sağlayarak tansiyon gibi sorunların oluşmasını engeller.
  • Her gün bir porsiyonla gençleşin! Kütür kütür tadıyla vücudu zımba gibi yapan meyvenin şimdi tam zamanı

    Yaşlanmayı geciktirir

    Yaşlanma karşıtı etkisi ile bilinen yeşil erik, kırışıklıkların giderilmesinde ve cildin yenilenmesinde oldukça etkilidir. Yapısında bulunan C vitamini sayesinde vücudun daha genç kalmasını sağlar ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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