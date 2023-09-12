Her gün çay içtiğinizde vücudunuza bakın ne oluyor…

Balance One Supplements 'ten Trista Best , özellikle siyah çay la vücudunuza "Kötü LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek theaflavinler ve thearubiginler gibi yararlı bileşikler vermiş olacaksınız." diye açıkladı.

MS'den Amy Goodson , "Siyah çay, yeşil çay ve ebegümeci çayı gibi bazı çaylar kalp sağlığındaki iyileşmelerle ilişkilendirilmiştir ve kan basıncını düşürmeye, LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye ve genel kardiyovasküler fonksiyonu iyileştirmeye yardımcı olabilirler" diyor.

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BİLİŞSEL İŞLEVİNİZİ GELİŞTİREBİLİR

Yeşil çay içenler, çay alışkanlıklarının beyinlerini güçlendirdiğini bilmekten mutluluk duyacaktır. Best, "Bu çay, daha yumuşak ve daha sürekli bir enerji artışı sağlamak, uyanıklığı ve bilişsel işlevi geliştirmek için kafeinle sinerjik olarak çalışan bir amino asit olan L-theanine'i içeriyor" diyor.

Ancak bu bilişsel faydalar sadece yeşil çaydan gelmiyor. Goodson, "Kafeinli çaylar aynı zamanda hafif bir enerji artışı sağlayabilir ve uyanıklığı ve bilişsel işlevi geliştirebilir" diyor.