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        Haberler Sağlık Her kahvaltıda 3 tane yerseniz… Yeşil biber tükettiğinizde bakın neler oluyor!

        Her kahvaltıda yeşil biber tüketirseniz bakın ne oluyor! 3 tane yerseniz…

        En fazla C vitamini barındıran besinlerin başında gelen yeşil biber iyi bir antioksidan kaynağıdır. Yüksek miktarda lif barındırması nedeniyle oldukça sağlıklı olan yeşil biberin çiğ tüketilmesi konusunda uzmanlar öneride bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 08:41 Güncelleme: 18.09.2023 - 08:41
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        Cildin hızlı yaşlanmasına engel olan yeşil biber cilt hücrelerini de besler. Sabah kahvaltısında 3 adet tüketildiğinde vücudunuza giren zararlı bakterilerin idrar ve dışkı yoluyla atılmasını sağlar.

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        Sabah kahvaltıda 3 adet yeşil biber ve gün içinde 2 adet mandalina tüketerek günlük C vitamini ihtiyacımızın üstüne dahi çıkabiliyoruz.

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        Sağlığı korumak ve güçlendirmek için yüksek besin değeri olan “gerçek besinleri” tüketmek yaz veya kış fark etmeksizin en temel hedefimiz olmalı. Vücudumuzda bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere tüm sistemlerin tükettiğimiz besinlerden gelen besin öğelerine ihtiyacı vardır.

        Kahvaltıda yeşil biber yemenin faydaları...

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        Güçlü bir antioksidandır

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        Kolon kanseri ile savaşır.

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        Bağışıklık sistemini güçlendirir.

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        Kemikleri güçlendirir.

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        Yaşlanmayı geciktirir.

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        Kış hastalıklarından korur.

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        Mandalina ve portakaldan daha fazla C vitamini vardır.

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        İçeriğindeki K vitamini kanamaları azaltır Ayrıca A vitamini göz için faydalıdır.

        12

        Tokluğu arttırdığı için kilo vermeye yardımcı olur.

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        Cildinizin genç ve pürüzsüz olmasını sağlar.

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        Hafıza güçlendirir.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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