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Her sabah bisikletiyle gittiği iş yerinde 65 yıldır ayakkabı tamir ediyor

Eskişehir'de 65 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 83 yaşındaki Enbiya Akyol, her sabah bisikletiyle gittiği iş yerinde haftanın her günü çalışarak kendisini zinde tutuyor

Her sabah bisikletiyle gittiği iş yerinde 65 yıldır ayakkabı tamir ediyor
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AA

Eskişehir'de 65 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 83 yaşındaki Enbiya Akyol, her sabah bisikletiyle gittiği iş yerinde haftanın her günü çalışarak kendisini zinde tutuyor.

Küçük yaşlarda çırak olarak başladığı mesleğini Osmangazi Mahallesindeki 6 metrekarelik dükkanında devam ettiren Akyol, her sabah bisikletiyle iş yerine gidiyor.

İKİ ÇOCUĞUNU BU MESLEKLE OKUTTU

Erkenden tezgahın başına geçen Akyol, haftanın her günü mesleğini icra ediyor.

İş yerindeki 40 yıllık taban, dikiş ve zımpara makinelerinin çarklarını her gün yeniden döndüren Akyol, ayakkabı tamirciliği ile yaşadığı evi satın alıp iki çocuğunu okuttu.

Mesleğini 4 kişiye öğreten Akyol, sağlığı el verdiği ölçüde çalışmaya devam etmek istiyor.

Enbiya Akyol, yarım asırdan fazla sürdürdüğü mesleğini yapmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Çalışmanın kendisini dinç tuttuğunu ve çalışırken dinlendiğini ifade eden Akyol, "İlk dükkanımı 1965'te Muttalip Caddesi'nde açtım. 1988'den beri de Osmangazi Mahallesinde çalışıyorum. Burası 5'inci iş yerim. 2 çocuğumu ayakkabı tamirciliği yaparak büyüttüm. 4 tane de usta yetiştirdim. Bunlardan birisi de erkek kardeşim. Aynı zamanda dokuma makinelerinin ayar ustasıyım" diye konuştu.

"ÇALIŞMAZSAM HASTA OLURUM"

Atölyesini her sabah saat 09.00'da açtığını dile getiren Akyol, "Bir yere gideceğim zaman cama yazı asar, sonra tekrar gelirim. Saat 18.00'de dükkanı kapatırım. Çalışmazsam hasta olurum. Ayakkabı tamirciliği gelişti. Sökülen tabanları yapıştırırım. Kadın çantalarını tamir ederim. Ben çocuklarımı böyle okuttum. Ev sahibi oldum" ifadesini kullandı.

Gençlere okumaları tavsiyesinde bulunan Akyol, diploma almanın önemli olduğuna işaret ederek, "Diplomalı da diplomasız da olsa herkes çok çalışmalı" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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