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"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesi - KAYSERİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un Kayseri Kalesi ziyaretinden detaylar- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un konuşması- Ersoy'un Milli Mücadele müzesi gezisinden detaylar- Ersoy'un Kapalı Çarşı'yı ziyaretinden detaylar

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ünlü isimlerle Kayseri Kalesi, Kapalıçarşı, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret ettiKAYSERİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, şarkıcı Elif Karlı gibi isimlerle "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesi kapsamında Kayseri'de tarihi yerlere ziyarette bulundu.Ersoy ile beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile ilk olarak Kayseri Kalesi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.Pervin Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'de mehter takımı ile çok güzel karşılandıklarını söyledi."Tarihi yerleri görmek ve bu duyguları hissetmek inanılmaz keyifli." diyen Ersoy, Kayseri'nin tarihi ve turistik açıdan kendine has bir yapısı bulunduğunu ifade etti.Ersoy ayrıca "Özellikle Mimar Sinan'a vurgu yapmak istiyorum. Mevlana'yı nasıl Konya ile anıyorsak Kayseri'yi de Mimar Sinan ile anmalıyız." dedi.Müze ziyaretinin ardından Kapalıçarşı'yı gezen heyet, burada esnafla sohbet edip fotoğraf çektirdi.Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden öğrencilerinin tamamının şehit olması nedeniyle o dönem mezun veremeyen ve "Taş Mektep" olarak adlandırılan Kayseri Lisesi'nde oluşturulan Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.